VIDEO - Camara: "Manolas mi ha parlato benissimo della Roma e del calore qui"

Mady Camara, arrivato nella finestra di calciomercato estiva in prestito con diritto di riscatto dall'Olympiakos, si è presentato in conferenza stampa al "Fulvio Bernardini" di Trigoria ed ha parlato anche dell'ex giallorosso Kostas Manolas, con cui ha condiviso l'esperienza al club greco. "Ho parlato con Manolas in particolare dopo l'accordo raggiunto con la Roma, mi ha parlato benissimo della Roma, di quanto fosse grande il club e del calore che si respira e che ho potuto riscontrare. L'Olympiakos ha una tifoseria magnifica con tifosi molti caldi e quelli della Roma non sono da meno. Spero di essere accolto con lo stesso calore con cui sono stato accolto in Grecia".