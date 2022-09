La Lazio perde 5-1 contro il Midtjylland e si ispira alla scelta della Roma dopo il 6-1 con il Bodo/Glimt: "Pronto il rimborso per i tifosi presenti in Danimarca"

La Lazio ha deciso di rimborsare i 225 tifosi presenti in Danimarca per il match contro il Midtjylland, terminato con il punteggio di 5-1 in favore dei padroni di casa. Tramite un tweet, la società biancoceleste ha annunciato questa decisione in seguito al pesante ko subito: "La S.S. Lazio rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-Lazio ai 225 sostenitori presenti ieri in Danimarca". Una scelta simile era stata presa anche dalla Roma dopo la sconfitta per 6-1 contro il Bodo/Glimt: in quell'occasione, però, i 166 supporter romanisti non furono rimborsati, bensì la società decise di regalare loro i biglietti per la finale di Conference League contro il Feyenoord.

La S.S. Lazio rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-Lazio ai 225 sostenitori presenti ieri in Danimarca. — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 16, 2022