ROMA-FEYENOORD: info biglietti. Finale in regalo per gli abbonati presenti alla disfatta di Bodo. Domani sorteggio tra abbonati per assegnare i tagliandi restanti

ASROMA.COM - La Roma si qualifica in finale di Conference League e, poco dopo il triplice fischio della partita contro il Leicester, il club giallorosso rende note le modalità per procurarsi il titolo d'accesso all'evento di Tirana con il Feyenoord. Bella iniziativa quella che vede la società 'offrire' la finale ai 166 abbonati che hanno assistito dal vivo alla disfatta di Bodo. Questo il comunicato in merito:

"La Roma elimina il Leicester e conquista una finale europea storica! Ecco come la Società ha deciso di assegnare i biglietti dell'ultimo atto di questa prima edizione di Conference League, in calendario mercoledì 25 maggio alle 21 all’Arena Kombëtare di Tirana, contro il Feyenoord!

Il ringraziamento della Società

Il Club ha deciso di ringraziare i 166 abbonati presenti alla partita del 21 ottobre nel settore ospiti del Aspmyra Stadion di Bodo, garantendo loro - gratuitamente - un biglietto per la finale. L’elenco degli aventi diritto è stato stilato sulla base dei report di vendita forniti dal Bodo/Glimt. Pertanto, il codice univoco sarà inviato entro il 7 maggio all’indirizzo e-mail utilizzato per l’acquisto del biglietto sul portale di biglietteria del Bodo.

Un concorso per tutti gli altri abbonati