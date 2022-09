Bologna, l'Ad Fenucci: "Thiago Motta sarà l'allenatore della squadra"

Dopo l'esonero di Sinisa Mihajlovic, l'ad del Bologna Claudio Fenucci, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, ha di fatto ufficializzato l'arrivo di Thiago Motta in panchina: "Ci tenevo a dirvi che l'allenatore della prima squadra da lunedì in poi sarà Thiago Motta, stiamo definendo gli ultimi aspetti contrattuali ma ormai posso darne l'ufficialità".