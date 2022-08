Salernitana, colpo al collaterale per Bohinen: potrebbe saltare la sfida contro la Roma

La Salernitana è stata sconfitta per 0-2 contro il Parma ed è stata costretta immediatamente ad uscire dalla corsa per la Coppa Italia, molta la sfortuna legata agli infortuni. Intorno alla mezz’ora, oltre, è uscito per infortunio anche Bohinen, che si è aggiunto agli altri indisponibili. Il centrocampista granata è stato colpito al ginocchio sinistro, al collaterale, come ha tenuto a precisare l’allenatore Davide Nicola nel corso della conferenza stampa post gara. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti, ma è molto probabile che salterà la gara contro la Roma.