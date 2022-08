Salernitana, Nicola: "Dobbiamo recuperare i tanti infortunati. Prepareremo la sfida contro la Roma con grande entusiasmo"

L'allenatore della Salernitana, Davide Nicola, ha parlato ai canali ufficiali del club campano in seguito alla sconfitta per 0-2 contro il Parma, che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia. Il tecnico si è soffermato anche sul prossimo impegno, ovvero la sfida con la Roma, valida per la prima giornata di campionato e in programma domenica 14 agosto alle 20:45. Le sue dichiarazioni: "Abbiamo giocato la partita con la convinzione e la volontà di passare il turno. Nella prima parte abbiamo anche fatto discretamente, con una buona fluidità di gioco. I ragazzi hanno dato tutto e di questo sono estremamente contento. Ero consapevole che avremmo avuto delle difficoltà, ma ho piena fiducia in questi ragazzi. Dobbiamo recuperare i tanti infortunati che abbiamo e in settimana proveremo a trovare le migliori soluzioni in vista di domenica. Ribery è punto di riferimento importante: ha svolto per intero il ritiro, mettendosi a disposizione e fungendo da vero e proprio esempio per i compagni più giovani. Ha entusiasmo da vendere, lo stesso che da martedì metteremo in campo per preparare al meglio la partita di domenica contro la Roma".

(ussalernitana1919.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE