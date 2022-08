Roma-Shakhtar, out Carles Perez: non presentato con la squadra

In occasione di Roma-Shakhtar Donetsk, ultima amichevole dei giallorossi prima dell'avvio del campionato, in scena allo Stadio Olimpico la squadra è stata presentata davanti ad oltre 60mila tifosi. Assente Carles Perez: lo spagnolo, al centro di vicende di mercato, non è stato presentato con il resto dei compagni.