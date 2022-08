Roma, c'è l'ufficialità della seconda maglia. Verrà indossata stasera in occasione dell'amichevole con lo Shakhtar

La Roma ha utilizzato solamente la prima maglia della stagione 2022/2023, ma a breve verrà ufficialmente presentata anche la seconda (che era già stata svelata). L'annuncio arriva proprio dall'account Twitter di New Balance, sponsor della società giallorossa. "La seconda maglia della Roma?", il messaggio pubblicato, affiancato anche da una clessidra. Il club capitolino ha risposto in modo criptico, facendo però capire che manca davvero poco all'annuncio ufficiale. Negli scorsi giorni è stata spoilerata anche la terza maglia. Poco fa, sul profilo Instagram ufficiale della Roma è stata pubblicata la foto che ritrae Abraham, Zaniolo, Dybala e Cristante con la nuova maglia da trasferta, che verrà presentata questa sera in occasione dell'amichevole con lo Shakhtar in programma all'Olimpico: ''Presentiamo il Kit Away per il 22-23, da indossare in campo per la prima volta oggi"

