Allo Stadio Olimpico è in scena la partita tra Roma e Monza, valida per la quarta giornata di Serie A. Anche in questa sfida è stato registrato l'ennesimo sold out, il secondo consecutivo (su due partite casalinghe giocate) in stagione dopo il match contro la Cremonese. Tra i numerosi tifosi presenti vi sono anche due leggende del club giallorosso, ovvero Daniele De Rossi e Vincent Candela.