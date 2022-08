Benevento, il comunicato del club: nessun accordo con nuovi tecnici

"Il Benevento Calcio, in merito alle notizie apparse sulla stampa, comunica che al momento non è stato sottoscritto alcun contratto relativo ad un nuovo responsabile tecnico della prima squadra". Così in una nota la società sannita, smentendo le indiscrezioni circa un accordo già raggiunto con un nuovo tecnico (si è parlato di De Rossi) e di un cambio di allenatore che potrebbe avvenire indipendentemente dal risultato della gara di domani alle 20.45 al Ferraris contro il Genoa. Nella nuova stagione la formazione Caserta ha rimediato due ko: uno in Coppa Italia contro il Genoa e uno al debutto in campionato in casa col Cosenza.

