Clamoroso Benevento: panchina a De Rossi

Daniele De Rossi sembra essere sempre più vicino alla panchina del Benevento. Secondo quanto riferito dall'edizione online del quotidiano, l'ex centrocampista della Roma potrebbe presto diventare il nuovo allenatore del club campano. Il tecnico Fabio Caserta è già a rischio esonero dopo la doppia sconfitta contro Genoa (Coppa Italia) e Cosenza e nelle ultime ore è emersa un'importante novità: il cambio in panchina potrebbe avvenire a prescindere dal risultato che il Benevento otterrà nella prossima partita di campionato, nella quale affronterà il Genoa a Marassi.

(corrieredellosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

Lo stesso quotidiano fornisce ulteriori aggiornamenti: il Benevento ha ormai scelto Daniele De Rossi come nuovo allenatore e potrebbe esordire il 28 agosto 2022, in occasione della partita contro il Frosinone di Grosso. Alle 12 Fabio Caserta terrà la consueta conferenza stampa prima di un match, che con grande probabilità sarà l'ultimo per lui. La dirigenza della società campana, infatti, avrebbe deciso di cambiare tecnico qualunque cosa accada domani a Marassi. Inoltre, non può essere escluso lo scenario più estremo: squadra a Genoa senza Caserta in panchina, ma la presenza del tecnico in conferenza, tuttavia, conferma che sarà regolarmente al suo posto. Prima di legarsi al Benevento, De Rossi dovrà sistemare il suo contratto con la FIGC (attualmente è assistente del ct Roberto Mancini).

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE