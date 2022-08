Benevento, Caserta verso l'esonero nonostante il pareggio con il Genoa: De Rossi favorito su D'Angelo

Il futuro di Fabio Caserta è ancora in bilico. Nonostante il pareggio per 0-0 ottenuto in casa del Genoa, il tecnico del Benevento è sempre più a rischio esonero. Al momento sono due i candidati, ovvero Daniele De Rossi e Luca D'Angelo, con il primo favorito sul secondo.

(gianlucadimarzio.com)

A confermare la possibile separazione con Caserta ci ha pensato il presidente del Benevento, Oreste Vigorito. Il numero uno del club ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva nel postpartita di Genoa-Benevento: "La risposta l'ha data l'allenatore durante la sua conferenza: ha detto che quando ha scelto di fare l'allenatore, ha scelto anche di poter essere sostituito in qualsiasi momento. La cosa non finisce stasera o domattina. Va analizzata momento dopo momento. Il calcio è strano: vinci una partita e pensi che hai recuperato il tutto, poi ne perdi due di seguito. Noi presidenti siamo diventati isterici, la posta si è alzata molto. Io credo che non sia il caso di fare discorsi, né prima né dopo. Non ho detto che le notizie non sono fondate. Caserta conserva il suo posto? Non ho detto neanche questo. Se sono contento del suo operato? Caserta lo scorso anno a 3 partite dalla fine era in Serie A. Poi ha perso 3 partite consecutive e non l'ho esonerato. L'avessi sciolto a giugno, il contratto, avrei risparmiato qualche migliaio di euro. Abbiamo fatto lunghe conversazioni durante quel mese in cui eravamo tutti in vacanza, ma quei dubbi e timori devono essere cancellati. Lui col Frosinone il 28 alla prossima partita? Ora vediamo se ci sarà lui o un altro. Di sicuro ci sarà un allenatore (ride, ndr.)".

