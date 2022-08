As Roma, Zalando anticipa la possibile terza maglia pre-gara (FOTO)

Dopo aver presentato ufficialmente anche la seconda maglia, la Roma potrebbe annunciare presto la terza, firmata New Balance, che i calciatori indosseranno prima dell'inizio della partita. La società giallorossa non ha ancora svelato i dettagli, ma è stata anticipata dal negozio specializzato in vendite di articoli online Zalando. Sul sito è possibile trovare la maglia, caratterizzata dal colore nero con qualche sfumatura rosa (proprio come la terza maglia), in vendita al prezzo di 49,99 euro. Spicca lo stemma storico "ASR". Ovviamente non è ancora presente nei Roma Store.

? Zalando anticipa la possibile terza maglia che i calciatori della #AsRoma dovrebbero utilizzare prima dell’inizio di una partita ⚫️ ? Che ne pensate? ⤵️ pic.twitter.com/Kzil4l7ivG — laroma24.it (@LAROMA24) August 11, 2022