Totti: "Se ho parlato con Dybala? Ni, in alcuni momenti sì in altri no. Sarò a Tirana, da tifoso vado ovunque"

SKY SPORT - Francesco Totti, leggenda della Roma, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva durante l'Integration Heroes Match, la partita di beneficienza organizzata da Samuel Eto'o. Nei giorni scorsi aveva rivelato di voler parlare con Dybala per cercare di convincerlo a trasferirsi alla Roma e, nell'intervista di oggi, ha confermato quanto annunciato anche nel pomeriggio. Inoltre l'argentino ha parlato durante la partita.

Hai parlato con Dybala?

"Ni, in alcuni momenti sì in altri no".

In campo vi intendete alla grande, ma purtroppo non giochi più.

"Se gli devo dare la 10 non posso giocare".

Sei pronto quindi?

"Se lui volesse, volentieri".

Bisognerebbe sentire la dirigenza della Roma.

"Sì, sentiamo un po' tutti diciamo. Tastiamo il terreno ovunque".

Mercoledì sarai a Tirana?

"Sì, penso di sì. Dovrei esserci".

Vai a sostenere la Roma.

"Da tifoso sì, andiamo ovunque per la Roma".

Ieri Maldini ha vinto lo scudetto ed ha detto che senza il Milan non esisterebbe. Guardandolo, ti è venuto in mente magari succede anche a me da dirigente della Roma vincere e tornare a vincere.

"Paolo è stato fuori dal Milan per tanti anni, 9 o 10 mi sembra, perciò ho tempo ancora (ride, ndr). Faccio un applauso a Paolo, ha fatto un grande lavoro".

Cosa consigli ad Ibrahimovic?

"La scelta spetta a lui. Certo che se dopo ogni partita deve stare fermo una settimana o 10 giorni... Il fisico a 40 anni è diverso".

Quanto è importante quando devi decidere di smettere e dalla tua parte hai l'allenatore.

"Tanto, è importantissimo".

Hai rifiutato il Real Madrid, cosa hai pensato ora che lo ha fatto Mbappé?

"Non è che è passato da un eccesso ad altro, la scelta era abbastanza facile. Rimanere in Francia lo ha aiutato, è una scelta importante per lui e per la società".