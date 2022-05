Dybala: "Totti è un idolo, le sue parole di affetto me le porto dentro. Futuro? Sceglierò l'opzione migliore per me"

SKY SPORT - Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva durante l'Integration Heroes Match, la partita di beneficienza organizzata da Samuel Eto'o. Il giocatore argentino lascerà i bianconeri a parametro zero, motivo per cui molti club stanno sondando il terreno per cercarlo di convincerlo ad unirsi nel proprio club. Anche Francesco Totti ha affermato di volerlo portare alla Roma e sarebbe addirittura disposto ad offrirgli la maglia numero 10. Queste le parole di Dybala, che ha anche incontrato l'ex capitano giallorosso.

Totti ha detto che ti avrebbe parlato per convincerti a venire alla Roma.

"Totti è un grande, è un idolo per tutti quelli che amano il calcio. Le sue parole di affetto me le porto dentro".

Vuoi restare in Italia o preferisci altre esperienze?

"Domani parto per la Spagna per raggiungere i miei compagni di Nazionale, poi andrà in vacanza con la famiglia".

Il tuo futuro?

"Ancora non lo so cosa farò. Cercherò di scegliere il meglio per me".