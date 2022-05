Tirana: città blindata per Roma-Feyenoord

Si assottiglia il conto alla rovescia per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord a Tirana e le forze dell'ordine locali garantiscono che si faranno trovare pronte. Per ora presidiano tutte le strade d'accesso alla capitale albanese (strade che da domani alle 8 saranno chiuse) e si prevede che saranno impiegati 2800 agenti. Nella giornata di domani niente auto in molte zone del centro e già da oggi la polizia ha diffuso la mappa, sia in albanese che in inglese, di tutte le strade 'sbarrate' al traffico.

Chiusi anche tutti gli uffici pubblici, mentre ad assistere in strada i tifosi stranieri ci saranno 400 volontari appositamente 'istruiti' dalle autorità cittadine. Sono state mobilitate anche 8 squadre di medici e infermieri che agiranno allo stadio, mentre altre 89 ambulanze saranno pronte a intervenire in ogni punto della città. Tutto ciò per far fronte a un afflusso di gente mai visto da queste parti.

Entro la mezzanotte di oggi all'aeroporto Madre Teresa di Tirana, sottoposto a un superlavoro ("il doppio di quelli che gestiamo normalmente", ha sottolineato il direttore dello scalo, Costantin von Albensleben) arriveranno 142 voli di cui 18 charter di soli tifosi. Domani ne atterreranno altri 176 voli di cui 36 charter.

Per ora a Tirana la presenza maggiore sembra quella dei supporter olandesi, con annessi canti in qualche pub, mentre i romanisti sono di meno anche perché alcuni, un migliaio, stanno arrivando via mare, con sbarco a Durazzo e poi via verso Tirana. Chi di loro non ha il biglietto (ma tanti albanesi ne hanno acquistati per i loro amici italiani) sarà convogliato nella fan zone riservata ai giallorossi, nei pressi del lago artificiale non lontano dallo stadio Kombetare. Per agevolare chi vuole ripartire in traghetto nella notte dopo la partita la partenza da Durazzo per Bari è stata fissata alle 2 di venerdì invece che le 23 del giovedì come succede abitualmente. In ogni caso qui prevedono la presenza di almeno trentamila persone, fra italiani e olandesi, che arriveranno senza biglietto e per questo l'attenzione è ai massimi livelli, con annessi rischi, per chi si farà cogliere in fallo, di tolleranza zero.

