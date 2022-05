Mourinho chiude la conferenza: "Auguri a Zeman per il compleanno"

"Prima di finire, con un giorno di ritardo auguri a mister Zeman per il suo compleanno ieri", con queste parole José Mourinho conclude la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Venezia, penultima giornata di campionato in scena domani all'Olimpico. Ieri Zdeněk Zeman ha festeggiato 75 anni ed ha riservato una frecciatina a Mourinho in un'intervista in cui ha commentato la Roma in finale di Conference League.