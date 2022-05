Lautaro Martinez: "Dybala deciderà il suo futuro dopo la Nazionale, spero giochi dove è felice"

Paulo Dybala ha concluso la sua esperienza con la Juventus liberandosi a parametro zero ed ora dovrà scegliere il suo futuro. Tra i club accostati all'ormai ex bianconero ci sono anche Roma ed Inter e l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato del connazionale dal ritiro dell'Argentina: "Non abbiamo toccato l'argomento. Abbiamo parlato di tante cose, della sua situazione e di tutto, ma oggi pensa alla Nazionale e il suo futuro si deciderà quando queste partite saranno finite. È un giocatore di qualità, personalità e spero che giochi dove si sente più a suo agio, dove è felice".

(tycsports.com)

