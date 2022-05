I migliori siti di gaming in Italia nel 2022

In questo articolo ti presentiamo quella che, a nostro avviso, è la classifica dei più validi siti di gaming in Italia, dove giocare online da browser, senza dover necessariamente scaricare programmi, software o applicazioni. In linea di massima, per usufruire dei giochi in questione occorre semplicemente disporre di un programma di navigazione che supporti il plugin Flash Player di Adobe, come Google Chrome, Internet Explorer, e Safari per Mac.

Casino.com

Lanciato nel 2007, Casino.com è un valido portale di gaming, che consente di accedere a una vasta gamma di giochi comodamente da browser, ma anche da smartphone o tablet.

Nella sezione “Giochi dal vivo” potrai giocare a blackjack, roulette, baccarat e video poker con croupier dal vivo in tempo reale. Nella sezione “Slot machine” del sito troverai giochi del calibro di Buffalo Blitz, Dragon Champions, Gladiator Jackpot, White King, Cat Queen, The Matrix, e Pharaoh’s Treasure Deluxe, per citarne alcuni.

Sono altresì disponibili giochi da tavolo e con jackpot. Nella sezione “Nuovi Giochi” trovi tutte le novità del settore, e puoi beneficiare di bonus, promozioni e jackpot interessanti.

Sul sito sono anche disponibili il glossario del casinò e la sezione “Domande frequenti”, da consultare in caso di dubbi. Per qualsiasi domanda, puoi rivolgerti in qualsiasi momento al servizio di assistenza clienti, disponibile telefonicamente, via email e chat.

Non stupisce che nel 2018 un sito così completo, sicuro e affidabile sia stato premiato con il titolo “Most Responsible Online Gambling Operator Global”, e abbia ricevuto premi per la qualità del servizio.

Miniclip

Disponibile in lingua italiana, Miniclip.com è diventato il punto di riferimento nel settore dei giochi su browser, con cui giocare con mouse o tastiera a tutto schermo. Sul sito troverai un’ampia gamma di giochi divisi per categoria, tra cui:

Pool, con giochi di biliardo online;

Azione, con un vasto assortimento di videogame, tra cui Free Running2, Soccer Physics, GravityGuy, SaloonBrawl2, Raft Wars, ManOrMonster, Stealth Sniper e Total Wreck;

Multigiocatore, con una moltitudine di giochi con cui sfidare altri player, tra cui Agar.io, Slither.io, Soccer Stars, OurWorld, Krunker.io, Bowling King, Donut Vs Donut, e Lil Big Snake, per citarne alcuni;

Enigma, con giochi del calibro di BubbleTrouble, BloxorzClassic, Cut the Rope, MotherLoad, Bob Robber 3, Candy n Clyde, Time Travel e Foot Chinko;

Tanki Online, con combattimenti multigiocatore in tempo reale;

Empire, dove puoi erigere il tuo castello e sfidare gli altri giocatori in combattimenti tattici.

Sul sito puoi registrarti gratuitamente, e creare il tuo profilo con un avatar personale. Puoi giocare direttamente su Miniclip.com o scaricare i giochi di tuo interesse sul cellulare.

Kongregate

Kongregate.com è il portale di giochi online di GameSpot. Sul sito puoi accedere alla sezione dedicata ai nuovi giochi per testare le novità. C’è anche una sezione in cui vengono elencati quelli più in voga al momento. La suddivisione dei videogame per categoria semplifica indubbiamente la ricerca. La registrazione consente di salvare i propri record e interagire con gli altri player presenti sulla piattaforma.

Acid Play

Sul portale Acid-play.com, disponibile per OS X e Windows, ti attende un vasto assortimento di giochi di vario genere. Si spazia dai giochi da tavolo ai puzzle, dai giochi di ruolo agli arcade e i browser game di strategia. Puoi effettuare ricerche avanzate per trovare il gioco più adatto alle tue esigenze senza doverli passare tutti in rassegna ogni volta.

Y8.com

Tra gli storici portali di giochi online c’è Y8.com, disponibile in lingua italiana, che affianca ai giochi classici, retrò e arcade una vasta gamma di nuovi giochi suddivisi per categoria, tra cui lotta, abilità, azione, avventura, strategia, simulazione, riflessione, corsa, sport e sparatutto. Sul sito troverai anche gameplay e guide dettagliate.

Addicting Games

Come suggerisce il nome stesso, Addictinggames.com è una piattaforma di giochi sul web molto coinvolgente, con un ampio bacino di giochi di vario genere suddivisi in categorie, tra cui:

Action/Azione , dove troverai giochi come Tunnel Roll, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, Boxr Hero, Sticky Hands, Hold The Balance, Shifting Jelly e Space Knife;

, dove troverai giochi come Tunnel Roll, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, Boxr Hero, Sticky Hands, Hold The Balance, Shifting Jelly e Space Knife; Shooting/Sparatutto , con Crazy Ninja, Bubble Invasion, Fork Shooter, Zumba Ocean, Dart Master, Hunting Challenge, Bubble Spirit e molti altri giochi;

, con Crazy Ninja, Bubble Invasion, Fork Shooter, Zumba Ocean, Dart Master, Hunting Challenge, Bubble Spirit e molti altri giochi; Zombie , dove puoi giocare con Zombinsanity, Road of the Dead, Ricochet Kills Siberia, Boxhead 2Play, Infectonator 2, Last Town, ed Earn to Die 2 Exodus, per citare I più conosciuti;

, dove puoi giocare con Zombinsanity, Road of the Dead, Ricochet Kills Siberia, Boxhead 2Play, Infectonator 2, Last Town, ed Earn to Die 2 Exodus, per citare I più conosciuti; Car/Auto , con Street Pursuit, Drift Cup Racing, Two Stunt Rivals, Street Race Fury, Addicting Drift, e molti altri ancora;

, con Street Pursuit, Drift Cup Racing, Two Stunt Rivals, Street Race Fury, Addicting Drift, e molti altri ancora; Strategy/Strategia , dove troverai giochi evergreen come domino, tris, battaglia navale, e via dicendo;

, dove troverai giochi evergreen come domino, tris, battaglia navale, e via dicendo; Sport, con una marea di giochi sportivi che spaziano dal calcio alla pallacanestro, dal golf al tennis;

Ci sono poi apposite sezioni con giochi per ragazze, che vertono sul tema dell’abbigliamento, make up e capelli.

Pogo.com

Pogo è una piattaforma molto grande, con un’ampia offerta di giochi classici, tra cui trivial pursuit, scarabeo, bingo online, canasta, sudoku, solitario, mahjong e molti altri.