Calciomercato Roma: Inter e Napoli su Mkhitaryan. Sondaggi anche di Tottenham ed Aston Villa

Continua la telenovela Mkhitaryan. Il calciatore della Roma ha il contratto in scadenza a giugno e fino a questo momento le parti non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo. La volontà del club è quella di trattenerlo nella Capitale, ma ci potrebbero essere alcune sorprese. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il trentatreenne sarebbe seguito con grande attenzione da Inter (candidata numero uno) e Napoli. Inoltre anche Tottenham ed Aston Villa hanno effettuato dei sondaggi.