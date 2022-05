Campbell: "Abraham non vale 80 milioni. L'Arsenal avrebbe dovuto prenderlo la scorsa estate"

FOOTBALL INSIDER - Sol Campbell, ex difensore e leggenda dell'Arsenal, ha parlato in esclusiva ai microfoni del sito inglese dell'attaccante della Roma Tammy Abraham. Sul centravanti giallorosso si sarebbero mossi proprio i Gunners, ma il club capitolino non sembrerebbe intenzionato a cedere uno dei calciatori più importanti della rosa. Queste le parole dell'ex centrale difensivo: "80 milioni per Abraham? Sono molti soldi, non penso valga così tanto. È un buon giocatore, ma non a quel prezzo e penso che questo sia l'ostacolo principale per l'Arsenal. In caso, il club guarderà altrove. Forse avrebbero dovuto provare a prenderlo la scorsa estate, adesso ha segnato tanti gol in Italia dimostrando di essersi adattato al calcio italiano. Se continuerà a segnare, il suo prezzo lieviterà ancora".

