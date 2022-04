Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: l'Arsenal vuole Abraham, pronti 60 milioni in caso di qualificazione alla Champions

Tammy Abraham nel mirino dei club di Premier League. L'Arsenal è l'ultima squadra in ordine di tempo ad interessarsi all'attaccante della Roma. Come riporta la stampa inglese i Gunners, in caso riuscissero a qualificarsi alla prossima Champions League, i Gunners sarebbero pronti ad offrire alla Roma circa 60 milioni di euro per riportarlo in Inghilterra.

Abraham era in cima alla lista dei desideri di Arteta già la scorsa estate e, dopo l'addio di Aubameyang a gennaio e il mancato rinnovo di Lacazette, destinato a lasciare il club a parametro zero, avrebbe nuovamente segnalato il classe '97 ex Chelsea come profilo ideale per l'attacco. A cinque giornate dal termine l'Arsenal si trova al quarto posto in classifica, a +2 sul Tottenham.

(Daily Star)

