VIDEO - La Roma ancora in gol con un'azione manovrata: 8 tocchi prima del gol di Zaniolo

"Penso che giochiamo meglio rispetto a quello che la gente dice", ha detto ieri a caldo José Mourinho. Si è parlato a lungo del gol segnato dalla Roma sul campo della Sampdoria, con 19 tocchi consecutivi, e ieri sera è arrivato un altro gol su azione manovra. Questa volta i tocchi prima del secondo gol di Nicolò Zaniolo sono stati 8 in 12 secondi, la maggior parte dei quali di prima: Zalewski, Ibanez, Cristante, Smalling, Mkhitaryan, Cristante, Abraham, Pellegrini e poi il gol del numero 22.

Just Watch The Build Up ? pic.twitter.com/oGX2vBPXDq

— Mourinhoistas Fan. (@MourinhoNews77) April 14, 2022