Pellegrini, niente lesioni: infiammazione alla cicatrice del vecchio infortunio. Torna dopo la sosta

Ieri sera, in occasione di Roma-Cagliari, Lorenzo Pellegrini non è sceso in campo poiché ha avvertito un fastidio durante il riscaldamento. Il capitano giallorosso si è sottoposto questa mattina agli esami del caso a Trigoria, che non hanno evidenziato lesioni: per Pellegrini si tratta di un'infiammazione alla cicatrice del precedente infortunio al quadricipite.

Il 7 giallorosso salterà le sfide con Lecce di Coppa Italia ed Empoli di campionato e tornerà a disposizione di José Mourinho dopo la sosta. Lo fa sapere su Twitter la giornalista della "Gazzetta dello Sport" Chiara Zucchelli.

Anche il giornalista di "Sky Sport" Angelo Mangiante fornisce un aggiornamento sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini aggiungendo che il centrocampista proverà a rientrare dopo la sosta nel match contro il Genoa.