Roma-Cagliari: fastidio per Pellegrini, gioca Veretout

Brutte notizie per José Mourinho a pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Cagliari, sfida valida per la 22a giornata di campionato e in scena alle 18.00 allo stadio Olimpico: il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, ha avvertito un fastidio provando le conclusioni da fuori durante il riscaldamento. Il tecnico preferisce non rischiarlo e manda in campo dal 1’ Jordan Veretout. Sarà, invece, Gianluca Mancini ad indossare la fascia di capitano.

A seguire la Roma fornisce anche su Twitter un aggiornamento delle scelte di Mourinho: