'Il Mio Canto Libero' torna On Air: appuntamento dalle 7 alle 9 a partire da domani su NSL Radio

Torna in pista, sulle frequenze di New Sound Level, Il Mio Canto Libero. Sandro Nini torna a tenere compagnia agli ascoltatori sui 90 in modulazione di frequenza con un format che non cambia: dissacrante e giallorosso come al solito. Appuntamento a partire da domani, lunedì 3 gennaio, dalle 7 alle 9 sui 90 di NSL Radio per un “Buongiorno” a tinte forti giallo ocra e rosso pompeiano.