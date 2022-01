Ora è ufficiale: Sergio Oliveira è un nuovo giocatore della Roma. La società ha esaudito il desiderio di Mourinho riguardo all'arrivo di un nuovo centrocampista. Atterrato in mattinata a Ciampino, il giocatore ha svolto le visite mediche per poi firmare il contratto con il club al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Le prime immagini di Oliveira in giallorosso: