UFFICIALE, Oliveira è un nuovo giocatore della Roma: "Fantastico essere qui". PINTO: "La sua volontà è stata decisiva" (COMUNICATO, FOTO E VIDEO)

Ecco il secondo acquisto della Roma durante la sessione invernale di mercato. Attraverso un comunicato, la società giallorossa ha reso ufficiale l'arrivo di Sergio Oliveira. Il centrocampista, tanto richiesto da Mourinho, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questa la nota ufficiale.

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto dal Porto di Sergio Oliveira, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo.

Il 29enne è cresciuto nel settore giovanile del Porto e ha preso parte con la nazionale portoghese agli Europei disputati nella scorsa estate.

“È fantastico essere qui, in questo grande Club”, ha dichiarato Oliveira nella sua prima intervista in giallorosso. “La Roma ha sempre dimostrato un grande interesse per me: ora voglio aiutare da subito la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e a crescere come mentalità. Sono convinto che anche i miei compagni, con cui non vedo l’ora di iniziare a lavorare, mi aiuteranno a crescere”.

“Sergio Oliveira è un calciatore che offrirà alla nostra squadra qualità e personalità”, ha commentato il general manager dell’area sportiva del Club, Tiago Pinto. “In carriera ha vinto molto e ha accumulato una grande esperienza a livello internazionale, nelle più importanti competizioni per club e per nazionali. La sua volontà di vestire la maglia della Roma è stata decisiva per chiudere la trattativa: per noi portare nel club calciatori che vogliano indossare la nostra maglia è davvero molto importante”.

Oliveira è un centrocampista in grado di contribuire sia alla fase difensiva, sia a quella offensiva. Alla Roma indosserà la maglia numero 27.

Benvenuto alla Roma, Sergio".

La Roma ha anche diffuso un video del primo giorno di Sergio Oliveira nella Capitale.