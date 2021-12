Stadio Roma, la smentita dell'Eni: "Nessuna trattativa o accordo per l'area del Gazometro"

L'Eni con una nota su Twitter smentisce le indiscrezioni lanciate da 'La Repubblica' in merito ad un accordo di riservatezza firmato con la Roma riguardo l'area del Gazometro di proprietà dell'azienda italiana. "Ci teniamo a precisare che ci siamo resi disponibili a fornire i dati relativi all’area di interesse ma non esiste nessuna trattativa, né tantomeno un accordo firmato per la realizzazione dello stadio nell’area", fa sapere l'Eni.

