Premier League: rinviata anche Aston Villa-Burnley

Si aggiunge anche Aston Villa-Burnley alla fila di partite rinviate in Premier League per l'aumento dei casi positivi al Covid-19 all'interno delle squadre. Inizialmente prevista oggi pomeriggio alle 14.00, la sfida è rinviata a causa del numero dei contagiati nell'Aston Villa. "Il consiglio di amministrazione, dopo aver esaminato tutte le informazioni fornite dal Villa e aver ricevuto un parere medico, ha approvato il rinvio poiché l'Aston Villa non ha abbastanza giocatori per schierare una squadra", si legge nel comunicato.

