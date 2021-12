Premier League, aumento di casi positivi al Covid-19 nel Leicester: rinviata la sfida col Tottenham

Rinviata Leicester-Tottenham, sfida valida per la 17a giornata di Premier League inizialmente in programma oggi in serata. Alla base della decisione del consiglio di amministrazione della Premier League c'è "un aumento dei casi positivi al COVID-19 nel Leicester oggi". "Questa mattina il Leicester ha chiesto il rinvio della partita a causa di un'epidemia in corso nel gruppo squadra, che ha portato a più giocatori e membri dello staff positivi. Questo ha lasciato il club con un numero insufficiente di giocatori disponibili per la gara - si legge nel comunicato -. Il campo d'allenamento della prima squadra del club è stato chiuso questa mattina per aiutare a contenere l'epidemia".

(premierleague.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE