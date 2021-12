Maitland-Niles negativizzato: torna ad allenarsi con l'Arsenal (FOTO)

Ainsley Maitland-Niles torna ad allenarsi con l'Arsenal: l'esterno inglese, risultato positivo al Covid-19 il 26 dicembre, si è negativizzato ed ha ripreso gli allenamenti con i Gunners, come mostrano le immagini condivise dai due giornalisti inglesi. Il classe 1997 è uno degli obiettivi, stando alle cronache di mercato, individuati dalla Roma per rinforzare a gennaio la rosa a disposizione di José Mourinho.

Albert Sambi Lokonga, Pablo Marí and Ainsley Maitland-Niles are all back in training following their recovery from contracting covid. Should all be available for selection against Manchester City. No Tomiyasu in training so likely he will miss the game. #ARMCI pic.twitter.com/Ud5FKaBoCn

— Connor Humm (@TikiTakaConnor) December 29, 2021