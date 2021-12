"It’s a Magic Christmas": Romolo vola a Londra...dal Roma Club UK (VIDEO)

Seconda tappa della campagna "It’s a Magic Christmas" lanciata dalla società giallorossa in questo periodo di festività natalizie. Romolo, la mascotte del club, è volato a Londra per regalare una sorpresa al Roma Club UK ed ha ascoltato le voci dei tifosi romanisti che seguono la squadra dall'Inghilterra: in dono per i sostenitori le maglie della Roma firmate dai giocatori.