Porto, Conceicao: "Il Milan ha vinto contro la Roma allenata da uno dei migliori al mondo"

Oltre a Davide Calabria, anche l'allenatore del Porto, Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Milan. Il tecnico portoghese si è espresso anche sulla partita vinta dai rossoneri contro la Roma per 1-2. Queste le sue parole: "Il Milan è un club che ha vinto sette Champions e quattro mondiali, ha la sua storia e gioca in Serie A, uno dei migliori campionati al mondo. Ha vinto a Roma, contro una squadra molto forte e allenata da uno dei migliori al mondo".