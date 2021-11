Milan, Pioli: "Abbiamo vinto con la Roma perché abbiamo giocato meglio" - Calabria: "Gli episodi non hanno danneggiato i giallorossi"

Alla vigilia della gara di Champions League contro il Porto, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa ed ha commentato anche il match con la Roma. Ad una precisa domanda sugli episodi arbitrali e sul momento di difficoltà degli arbitri il tecnico ha risposto: "Abbiamo vinto a Roma perché abbiamo giocato meglio dei nostri avversari, abbiamo perso col Porto perché abbiamo giocato peggio dei nostri avversari. Mi concentro su questo, non su altre situazioni che non posso controllare".

"Ci saranno sempre degli episodi nel calcio, tutti possono sbagliare e anche gli arbitri, bisogna essere più forti di tutto - ha detto invece Davide Calabria in conferenza -. Non penso che abbiano danneggiato la Roma, siamo stati migliori sul campo, ma l'hanno detto anche loro. È stata una vittoria meritata".