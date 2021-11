Non solo allenamento sulla spiaggia ma anche attimi di relax per Stephan El Shaarawy, che trascorre il weekend a Dubai in compagnia del fratello Manuel. Oggi l'attaccante della Roma ha colto l'occasione per visitare il padiglione dell'Italia presente all'Expo, l'esposizione universale ospitata in questa edizione dagli Emirati Arabi. Per l'esterno giallorosso foto di rito (pubblicate sui social) con i fan e con gli addetti al padiglione.