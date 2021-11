Vigilia di campionato per la Roma, impegnata domani sera nel match del Dall'Ara contro il Bologna. Altra grana per Josè Mourinho, che, oltre all'infortunio di Pellegrini, non potrà ancora contare su Bryan Cristante. Il centrocampista si è sottoposto ad un nuovo tampone che ha dato esito positivo. Il classe 1995, quindi, dovrà continuare a restare in isolamento.

(gianlucadimarzio.com)

