Boniek: "Felix mi ha impressionato per la velocità d’esecuzione. Zalewski? Presto tornerà in nazionale"

RETE SPORT - Zibi Boniek, presidente onorario della federazione polacca e vicepresidente esecutivo dell’UEFA, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica parlando di Roma e non solo: “Sono felice della vittoria giallorossa a Genova, serviva un successo dopo un mese di gravi difficoltà. Felix? Ha segnato due grandi gol, mi ha impressionato per la velocità d’esecuzione, speriamo faccia bene. La Roma giocando con due punte può esser molto più pericolosa: Mourinho ha tante alternative nel ruolo ed è giusto proseguire su questa strada. La Roma a mio giudizio dovrebbe cercare un difensore centrale a gennaio, un dominante stile Aldair per intenderci, soprattutto se dovesse proseguire a giocare con le due punte”

Su Zalewski...

“Nico fa parte del gruppo dei 40-50 calciatori che possono esser chiamati dalla Nazionale maggiore, ha giocato con l’Under qualche giorno fa, ma presto tornerà in Nazionale A."