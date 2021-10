VIDEO - Tifoso 86enne a Trigoria: "Ho preparato dei talloncini per far giocare Abraham"

Le preoccupazioni dei tifosi della Roma sono tutte per le condizioni di Tammy Abraham, alle prese col recupero dopo il trauma contusivo al calcagno. Un'attesa che ha mosso un tifoso 86enne, che tifa Roma "da quando avevo 7 anni" come dice, che si è presentato all'entrata del centro sportivo di Trigoria mostrando il rimedio 'fai da te' costruito per l'occasione: "Ho visto che c'è il centravanti titolare della Roma che forse non può giocare contro la Juventus per una tallonite. Allora ho preparato artigianalmente una cosa da mettere nello scarpino per poggiare il tallone bene, potrebbe giocare tranquillamente. Sono tifoso della Roma da quando avevo 7 anni, ora ne ho 86...79 anni di tifo".

GUARDA IL VIDEO

(sky sport)