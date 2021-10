VIDEO - 'Su le maniche': l'iniziativa della Roma a sostegno del vaccino nel cuore di Testaccio

Nuove immagini relative all'iniziativa 'Su le maniche', andata in scena ieri nel quartiere di Testaccio, con cui la Roma ha voluto schierarsi in appoggio della campagna vaccinale contro il Coronavirus. Di seguito le immagini dell'evento, patrocinato dalla Regione Lazio e sostenuto dal club di Trigoria in piazza Santa Maria Liberatrice.

Prima tappa di 'Su le maniche' ✅ ? Le immagini dell'appuntamento di ieri a Testaccio con l'iniziativa a sostegno della campagna vaccinale ℹ️ https://t.co/OPTUYEZKrZ#ASRoma ? @RegioneLazio pic.twitter.com/xrGgQIG4Oe — AS Roma (@OfficialASRoma) October 7, 2021