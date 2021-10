Twitter, iniziativa della Regione e della Roma per la campagna vaccinale: "Vi aspettiamo a Testaccio fino alle 18.30" (FOTO)

"Venite a tirarvi "Su le maniche" in piazza Santa Maria Liberatrice a Testaccio, nel cuore di Roma, per l'iniziativa promossa da Regione Lazio e Roma. Il camper per la somministrazione vaccinale della Asl Roma1 sarà a disposizione fino alle 18:30!", questo il contenuto del tweet dell'account Asl Roma 1 che mostra la presenza dell'Ape targata 'Roma Cares' per collaborare alla campagna di vaccini portata avanti dalla Regione.