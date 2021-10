VIDEO - "Partners Day" a Trigoria la scorsa settimana col nuovo Ceo Berardi

Il 6 ottobre è stato ufficializzato Pietro Berardi come nuovo Ceo della Roma, sostituendo Guido Fienga. L'indomani è stato organizzato un "Partners Day", dal nome "Me, we, be the game", in cui tutti gli sponsor del club giallorosso sono stati invitati a Trigoria per conoscere le nuove aree del centro sportivo oltre alla nuova figura apicale nell'organigramma romanista. Lo ha fatto sapere la Roma pubblicando un video sui social e una nota sul proprio sito ufficiale in cui spiega: "Dopo aver avuto l’occasione di conoscere il nuovo CEO giallorosso Pietro Berardi, gli ospiti del Club si sono intrattenuti con mister Mourinho in una divertente e interessante sessione di Q&A".

Prosegue la nota: "Il pomeriggio è stato invece dedicato alla conoscenza diverse aree del Club, ciascuna illustrata da un manager giallorosso: i nuovi spogliatoi e l’innovativa area riabilitativa, il prezioso archivio storico e la sala video. E infine, gli ospiti hanno avuto modo di salire sul pullman della squadra. L'occasione perfetta per un souvenir fotografico".

(asroma.com)

