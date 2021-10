VIDEO - Mourinho scherza con un tifoso: "José, una parola sul clima?" e lui finge di spogliarsi

Nessuno sa prendersi la scena come José Mourinho. È così anche in Norvegia, dove lo Special One si è prestato a un simpatico siparietto con un tifoso che gli ha chiesto un commento sul meteo, del quale oltretutto il tecnico ha parlato ai canali ufficiali del club nell'intervista pre-Bodo Glimt: Mourinho ha finto di spogliarsi ed è poi rimasto a sotto la neve con la felpa, sorridente e sereno, concedendo anche dei selfie ai presenti.

José Mourinho couldn’t care less about the weather. He loves every second ? pic.twitter.com/WDHSovKrX4 — Lupo TV (@LupoTVofficial) October 20, 2021