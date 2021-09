Ufficiale, presi i giovani Wiklund e Barrotta: giocheranno nell'Under 17 (FOTO)

Due giovani colpi di prospettiva per la Roma. Come annunciato sul proprio profilo twitter, il club giallorosso ha ufficializzato gli arrivi dei centrocampisti Liam Wiklund, proveniente dal IFK Stocksund, e Tommaso Barrotta dall'Ostiamare. Entrambi classe 2005, si aggregheranno alla squadra under 17

? Benvenuto nella nostra squadra Under 17 a Liam Wiklund, centrocampista classe 2005, proveniente dall'IFK Stocksund.#ASRoma pic.twitter.com/XrBCaubXQ4 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 1, 2021