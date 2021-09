Mourinho: nel pomeriggio il saluto ai dipendenti As Roma di viale Tolstoj

Continua il lavoro di team building portato avanti da Josè Mourinho, vero e proprio protagonista di questo inizio di stagione giallorosso. Dopo la cena andata in scena ieri con squadra, staff, dirigenza e proprietà, il tecnico portoghese ha oggi fatto un salto presso la sede amministrativa del club all'Eur, in viale Tolstoj: l'obiettivo dello Special One era semplicemente quello di fare un saluto ai dipendenti giallorossi presenti in sede.