LMA, Mourinho nella 'Hall of Fame' per le 1000 panchine: "Orgoglioso". Ferguson: "I risultati raggiunti lo faranno ricordare come uno dei più grandi"

La millesima partita da allenatore vale a José Mourinho l'ingresso nella LMA "Hall of Fame 1000 Club". L'associazione degli allenatori ha dedicato una pagina all'allenatore della Roma, nel quale si legge il commento di Sir Alex Ferguson: "Raggiungere le 1000 partite come manager sarà un motivo di grande orgoglio sia per José che per la sua famiglia, giustamente. Raggiungere questo traguardo come allenatore è un risultato eccezionale per José, in particolare farlo eccellendo e vincendo titoli in quattro campionati europei e, naturalmente, alzando due Champions League lungo il percorso. I risultati di José gli garantiranno sempre di venir riconosciuto come uno dei più grandi allenatori. A nome della League Managers Association, congratulazioni e benvenuto nella Hall of Fame 1000 Club José".

Poi, arriva il pensiero anche di José Mourinho, raccolto dall'associazione: "Sono ovviamente molto contento di raggiungere il traguardo delle 1000 partite in questo fine settimana, ma allo stesso tempo è sempre nella mia natura aspettare con impazienza la prossima partita invece di soffermarmi su quelle partite preziose che ho vissuto finora nella mia carriera".

Conclude l'allenatore della Roma: "Essere inserito nel League Managers Association 1000 Club è un traguardo di cui sono orgoglioso e ringrazio la LMA per aver ricordato questo traguardo e le tante partite che le mie squadre hanno vinto in questo periodo".

(leaguemanagers.com)

