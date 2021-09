Lazio-Roma, il labiale di Guida a El Shaarawy: "Zaniolo è in fuorigioco e non c'è fallo" (VIDEO)

Da ieri sera a Roma non si parla d'altro: le decisioni di Guida hanno pesantemente influenzato il derby di Roma, in particolare quella relativa alla scelta di non fischiare il calcio di rigore nel contatto Hysaj-Zaniolo, poco prima del gol di Pedro in contropiede. Spunta però il video delle spiegazioni che Guida ha dato a El Shaarawy:

El Shaarawy chiede spiegazioni a Guida. Risposta: "A parte che era fuorigioco, ma poi non è fallo". Come costruire, con l'appoggio dei media, una polemica sul nulla.... pic.twitter.com/6ayf7W5YJO — Paolo Colantoni (@PaoloColantoni) September 27, 2021