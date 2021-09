PALIZZI, PRUZZO: "Rigore netto su Zaniolo" - BALZANI: "A portieri invertiti la Roma vince"

Il Derby giocato ieri pomeriggio allo Stadio Olimpico si è preso l'intera scena e la stampa romana non sta parlando d'altro. Sono molti i temi che fanno discutere, a partire dalla direzione di Guida, giudicato di "scarso spessore" da Jacopo Palizzi, in quanto il fatto su Zaniolo "era rigore netto". Sugli errori dell'arbitro si è soffermato anche Roberto Pruzzo, per il quale "gli episodi e le decisioni dell'arbitro hanno influito troppo sulla gara". Grande spazio anche per la prestazione di Zaniolo, che secondo Furio Focolari "è stato devastante". Secondo Francesco Balzani, invece, a "portieri invertiti la Roma avrebbe vinto".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Non mi aspettavo che in alcuni momenti la Lazio mettesse sotto la Roma. È da squadra di Mourinho prendere 3 gol in contropiede e concedere tutti questi tiri alle avversarie? Per me questo centrocampo a due, con i difensori che hai, è troppo poco per difendere bene. Serve un altro centrocampista. Se non vede le riserve si inventasse qualcosa, è compito suo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101,5, Te la do io Tokyo)

La Lazio è scesa in campo con un’altra convinzione. Non puoi permetterti di concedere 20 minuti all’avversario, non te lo puoi permettere. Su Zaniolo era calcio di rigore netto, solare, sono sicuro che se la Lazio non avesse fatto gol avrebbero chiamato il VAR e avrebbero concesso il rigore. Guida non lo ha fatto perché di scarso spessore (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92,7)

Ieri ho visto una fase difensiva imbarazzante, ci sono stati degli errori degni del miglior Fonseca, alcuni giocatori non sono proprio all’altezza. L’unica cosa bella di ieri sera è il ritorno di Zaniolo, un’ira di dio, è tornato ai suoi livelli mentre purtroppo è mancata tremendamente la qualità di Lorenzo Pellegrini (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101,5, Te la do io Tokyo)

E' stata una bella partita. Nella Roma si sente l'assenza di Smalling e il centrocampo copre poco, ma sono certo che Mourinho sarà in grado di risolvere questi problemi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

E' stata una bella partita e le due squadre hanno giocato in maniera diversa rispetto ai dettami dei loro allenatori. Ha vinto la squadra che ha giocato meglio, non la più forte. La Roma ha giocato bene, ha reagito bene ai primi 20 minuti eccellenti della Lazio, ma prende troppi gol. Aveva già rischiato in altre partite (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Nel post partita ho rivisto il Mourinho di tanti anni fa, che abbiamo tanto invocato. Lui allontana i temi veri e sposta l’attenzione su altre cose. Non è l’unico a farlo, ma io mi aspetto che lui ora trovi delle soluzioni, perché ci sono cose che non vanno. Certo, ieri a portieri invertiti la partita la vinci...la Roma ha avuto più occasioni (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101,5, Te la do io Tokyo)

Se non volete parlare dell'arbitro, allora non parliamo del derby. Il rigore su Zaniolo non fischiato è grande come una casa e poi andava espulso Leiva per doppio giallo. Non discuto il valore dei giocatori della Lazio ma gli episodi con le decisioni dell'arbitro hanno influito troppo sulla gara (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Pedro è ancora un grande giocatore e vi svelo un retroscena: nella Roma è stato Mourinho a mandarlo via, il club lo voleva tenere (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zaniolo è stato devastante. Ieri è tornato il giocatore che abbiamo ammirato prima dell'infortunio, incitava il pubblico e ha fatto giocate di altissimo livello (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Nella Roma mi ha deluso Vina, credo sia stato il peggiore. Migliore Zaniolo, il resto poca roba. Credo però che Zaniolo abbia rovinato la sua prestazione col gesto finale, un campione deve essere tale sempre. Mourinho? Ha fatto bene a fare tutto quel casino, il mestiere del giornalista ormai non conta nulla (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zaniolo ha fatto una partita pazzesca, ha fatto praticamente tutto lui. Mourinho? Paradossale che un allenatore che vuole parlare con i giornalisti non lo fanno parlare (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il Verona con la Roma ha meritato di vincere, ieri no. Rivendico il diritto ad essere piagnone dopo che mi rubano un derby così (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Io la 10 la darei a Zaniolo, l’unico in grado di riempirla (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)