Premier League, Abraham parte dalla panchina nella sfida tra Chelsea e Crystal Palace

Il Chelsea di Tuchel dopo aver conquistato la Supercoppa UEFA si prepara a iniziare una nuova stagione in Premier League. Nella formazione che scenderà in campo questo pomeriggio alle 16 contro il Crystal Palace, come si può notare dalla fotografia postata dal club sui propri profili social, non è presente Tammy Abraham che partirà dalla panchina. Il giocatore è l'obiettivo di mercato della Roma e Tiago Pinto sta aspettando una risposta dal centravanti per sapere se vorrà vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione.