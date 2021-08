LIVE - Calciomercato Roma: nuovo incontro per Abraham, giallorossi fiduciosi. Affare da 40 mln più bonus e recompra del Chelsea a più di 55 mln

L'obiettivo per rimpiazzare Edin Dzeko è Tammy Abraham: oggi andrà in scena un nuovo incontro a Londra tra Tiago Pinto e l'entourage dell'attaccante di proprietà del Chelsea per strappare il 'sì'. Di seguito gli aggiornamenti:

LIVE

11.55 - Abraham è sempre più convinto di accettare la proposta della Roma, secondo i dettagli forniti dal sito dell'esperto di calciomercato. Gli ultimi colloqui hanno aumentato la possibilità di successo dell'operazione: fondamentale la centralità nel progetto e l'importanza che il giocatore avrebbe in giallorosso.

L'inglese si trasferirebbe a titolo definitivo per 40 milioni di euro più bonus e il Chelsea inserirà una clausola per la recompra più alta di 55 milioni. La sensazione è che Tiago Pinto possa tornare a Roma con il 'sì' dell'attaccante (chiamato anche da Mourinho).

11.30 - Anche in Inghilterra parlano della fiducia della Roma di trovare un accordo con Abraham: secondo quanto riferito dal sito dell'emittente sportiva, il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha avuto colloqui positivi con l'attaccante e i suoi rappresentanti. Al giocatore è stato garantito che sarà fondamentale nella nuova Roma di Mourinho e il club crede che possa avere un impatto simile a quello di Lukaku in Serie A.

11.20 - Tiago Pinto incontrerà di nuovo oggi l’entourage di Abraham poi, se il ragazzo continuerà ancora a nicchiare, virerà su altri nomi. La Roma, però, è molto ottimista: il Gm ha incontrato gli agenti, il padre e il giocatore stesso, ha aumentato l’offerta sullo stipendio a 5 milioni più bonus (era partita da 4).

Nell’incontro che ci sarà oggi (c’è chi parla di un pranzo, ma non ci sono conferme) vuole una risposta definitiva.

